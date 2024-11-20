Калининград, 20 ноября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Гражданин ФРГ Николай Гайдук, которого сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области, заявил, что он якобы причастен к подрыву на газораспределительной станции (ГРС) в Калининграде, совершённому в марте 2024 года.

Кадр из видео

Он утверждает, что с ним предварительно связался его бывший сослуживец.

«Этот разговор, что он повёл, о том, что если ты готов содействовать… Какую-то лепту внести… То это ноябрь 2023 года», — сообщил задержанный, рассказ которого обнародовала ФСБ.

Также отмечается, что тайник с компонентами для создания самодельной бомбы находился на городском кладбище.

Как сообщило ИА Регнум, ранее 20 ноября Федеральная служба безопасности России проинформировала о задержании гражданина ФРГ, которого заподозрили в причастности к подрыву на ГРС в Калининграде. Он прибыл в РФ с территории Польши.

Кроме того, в ФСБ считают, что задержанный намеревался совершить в России новые диверсии на объектах энергетики. В его машине сотрудники ведомства нашли 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.

По версии ФСБ, Гайдукдействовал по указанию гражданина Украины, который имеет вид на жительство в Германии и, как и задержанный, живёт в немецком городе Гамбурге.

В отношении Гайдука было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда взрывчатых веществ»). Его поместили под стражу. ФСБ также устанавливает других лиц, оказывавших содействие задержанному.