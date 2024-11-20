Москва, 20 ноября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Задержанный гражданин Германии Николай Гайдук, прибывший в Россию для совершения диверсий, действовал по указанию украинца, своего земляка по Гамбургу, сообщили 20 ноября в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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«Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н. В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г. р., также проживающего в г. Гамбурге», — говорится в сообщении.

Гайдука задержали, когда он въехал на территорию Калининградской области из Польши. По данным российской спецслужбы, он причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде, который произошёл в марте этого года.