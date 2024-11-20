Москва, 20 ноября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посвящает теме проведения специальной военной операции много времени, но и другие мероприятия с его участием идут по плану, рассказал 20 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также он ответил на вопрос, повлияла ли операция НАТО и Украины с ударами дальнобойными ракетами по Брянской области на график президента.

«Президент как верховный главнокомандующий, мы говорили об этом множество раз, он много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции. Получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры, и так далее, и тому подобное, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил Песков.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.