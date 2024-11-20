Москва, 20 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Попытки стран НАТО обеспечить удары ВСУ дальнобойными западными баллистическими ракетами вглубь территории России не останутся безнаказанными, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

«Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Нарышкин также отметил, что внесение корректив в ядерную доктрину РФ вызвало «настороженность» на Западе. По его словам, решимость российского президента Владимира Путина твёрдо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для манёвра.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксеном признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России. Он призвал Германию поддержать решения о разрешении бить по территории РФ дальнобойными ракетами, отметив, что Украина «работает над тем, чтобы все страны поддержали это решение».

19 ноября Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно документу, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной РФ, подчеркнув разрешение некоторых стран Запада наносить ВСУ удары дальнобойными ракетами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, одобрив удары ВСУ западными ракетами вглубь России, а также после обновления ядерной доктрины, призвал Москву принять участие в прекращении эскалации.