Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 ноября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, одобрив удары ВСУ западными ракетами вглубь России, а также после обновления ядерной доктрины, призвал Москву принять участие в прекращении эскалации.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон, выступая на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 19 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, представители западных стран продолжают использовать Украину в качестве инструмента для достижения своих стратегических целей, направленных против России. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

19 ноября Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.

Россия согласилась с пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20) о «честном и разумном» урегулировании украинского конфликта, заявил 19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров. Также глава российского МИД заявил, что западным странам не удалось «украинизировать» повестку саммита G20.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.