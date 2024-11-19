Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Обновление ядерной доктрины России является ответной мерой, у РФ должна быть и есть возможность защищать себя, заявил 19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Global Look PressIMAGO/dts Nachrichtenagentur

«У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры», — сказал он на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, куда прибыл на саммит «Большой двадцатки».

Эрдоган напомнил, что Россия и Украина являются соседями Турции. Анкара должна защитить двусторонние отношения и с Москвой, и с Киевом, отметил он.

Как передавало ИА Регнум ранее, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания».

Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

Позже американское агентство Bloomberg сообщило, что новость об обновлении ядерной доктрины РФ отразилась на мировых рынках. Фьючерсы S&P 500 упали на 0,5%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США — на четыре базисных пункта, до 4,37%. Потрясение было заметнее в Европе. Доходность немецких облигаций упала до минимальной отметки с октября, а основной фондовый индекс Польши потерял более 3%.