Таллин, 19 ноября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Евросоюз должен направить своих военных на Украину в случае, если мирное соглашение, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом, будет заключено. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Financial Times.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Глава МИД считает, что такой шаг якобы позволит подкрепить мирные договорённости. Он подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к отправке своих военных.

Кроме того, Цахкна назвал решение вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе «реальной гарантией безопасности». Он отметил, что, в случае отказа новой администрации США в принятии Киева в НАТО, единственной «гарантией безопасности» для киевского режима якобы станет присутствие войск ЕС в зоне украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам конференции в Париже участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что Франция направит войска на Украину, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

В мае президент России Владимир Путин предупредил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

21 октября газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента написала, что ЕС может рассмотреть вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину после завершения конфликта. По словам источника, подобная инициатива может обсуждаться после окончания боевых действий.

17 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что ЕС, помогая Украине, уничтожает себя. Он подчеркнул, что убытки от такой политики огромны. Боуз допустил, что наступит время, когда США откажутся от поддержки Киева, и ЕС столкнётся с печальными последствиями.