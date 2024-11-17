Дублин, 17 ноября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Европейский союз, помогая Украине, уничтожает себя, написал 17 ноября ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЕС придётся за всё платить, и в конечном итоге он уничтожит самого себя», — считает Боуз.

По оценке журналиста, убытки ЕС из-за такой политики огромны. Наступит момент, когда Вашингтон откажется от поддержки Киева, и ЕС ждут печальные последствия.

Обещаниям обеспечить безопасность Украины, раздаваемым НАТО, нельзя верить. В действительности альянс расширяет конфликт и провоцирует Москву на решительные действия, считает Боуз. Он назвал НАТО беспомощным «бумажным тигрёнком».

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече 18–19 ноября главы МИД и минобороны стран Европейского союза обсудят предоставление помощи Киеву. Он отметил, что сценарий происходящего на мировой арене изменился из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.

Как заявил Боррель, Вашингтон и Брюссель должны с учётом изменившейся ситуации принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Киев.