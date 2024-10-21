Брюссель, 21 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) может рассмотреть вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину после завершения конфликта, сообщает европейское издание американской газеты Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопрос отправки европейских миротворцев на Украину рано или поздно возникнет», — приводит издание слова законодателя.

По мнению депутата, подобная инициатива будет обсуждаться после окончания украинского конфликта. Также в публикации приводится мнение экс-посла США в Японии Кеннета Вайнштайна, который считает, что конфликт на Украине завершится «по корейскому сценарию» — то есть страна разделится на две части, между которыми будет создана демилитаризованная зона.

Киев продолжает демонстрировать, что не намерен вести переговоры с Россией. В частности, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября представил Раде свой «план победы».

Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель19 октября перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что они в том числе планируют затронуть вопрос о разрешении Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории РФ.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте.