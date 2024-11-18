Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития всеобъемлющего партнёрства. Об этом заявил 18 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Это подтверждают регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и всё это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан», — отметил Лавров на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

Пример равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав привлекателен для других государств-единомышленников, это проявляется в деятельности БРИКС, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также министр выразил признательность китайским друзьям за содействие, оказанное российскому председательству в объединении. Лавров заверил, что Россия продолжит успешно действовать в унисоне на всех других площадках, в том числе ШОС, в G20, АТЭС, ООН и её Совете Безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в Пекине секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И назвал связи двух стран одним из стержней мировой политики. В свою очередь Ван И заявил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития государств, повышать уровень стратегического взаимного доверия. Также глава МИД КНР отметил, что отношения стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства двух стран успешно прошли испытания международными переменами. По его словам, отношения Москвы и Пекина в непростых условиях сохранили здоровую и стабильную динамику развития.

На саммите БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин 22 октября на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина образцовыми.