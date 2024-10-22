Казань, 22 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения являются образцом того, как должны строиться отношения между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани, где с 22 октября проходит саммит БРИКС.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, китайский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС в первой половине дня 22 октября специальным бортом.

Ранее в МИД КНР сообщили, что главы государств проведут глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

2 октября Си Цзиньпин поздравил Путина с 75-летием установления дипотношений и подчеркнул, что взаимовыгодные добрососедские отношения и всестороннее стратегическое сотрудничество стали наиболее существенными показателями отношений между двумя странами, а политическое взаимодоверие и результаты сотрудничества внесли важный вклад в повышение благосостояния двух народов и построение более справедливого миропорядка.

Также Си Цзиньпин отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем для поддержания мира и стабильности во всём мире.