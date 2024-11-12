Пекин, 12 ноября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Отношения Китая и России выдержали испытания переменами, заявил 12 ноября китайский министр иностранных дел Ван И на встрече по вопросам стратегической безопасности с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Министр иностранных дел КНР Ван И

«Под твёрдым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития», — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что и Пекин, и Москва придерживаются принципов «неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия», а также взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября на саммите БРИКС в Казани Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал отношения России и Китая образцовыми. За последние 75 лет отношения двух стран вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.