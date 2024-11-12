Пекин, 12 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Отношения России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности, заявил 12 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Шойгу поздравил дружественный китайский народ с 75-летием образования Китайской Народной Республики и с установлением дипломатических отношений с Россией.

«За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах», — заявил он.

Со своей стороны Ван И заявил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран. Также Пекин готов повышать уровень стратегического взаимного доверия.

Шойгу находится с рабочей поездкой в Китае. Ранее он принял участие в консультациях по вопросам стратегической безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Ван И 12 ноября заявил, что отношения стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства двух стран успешно прошли испытания международными переменами. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина в непростых условиях сохранили здоровую и стабильную динамику развития.