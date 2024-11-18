Вашингтон, 18 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выражает обеспокоенность в связи с информацией о том, что Соединённые Штаты разрешили украинской армии использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал Дюжаррик.

Представитель офиса генсека пояснил, что речь идёт об ударах вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, ранее германское правительство заявило, что США уведомили ФРГ о решении санкционировать нанесение ВСУ ударов по России. Это заявление — первая официальная информация о решении Белого дома, ранее о нём сообщали только западные СМИ.

12 сентября российский президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, данное разрешение будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса.

27 октября Путин заявил, что Минобороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.