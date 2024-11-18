Берлин, 18 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. США проинформировали Германию, что приняли решение санкционировать нанесение ударов вглубь территории РФ, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Эта позиция США не повлияет на решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь российской территории осталась неизменной, заявил 18 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

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