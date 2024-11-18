Москва, 18 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Ученики одной из столичных школ отравились водой из кулера. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 18 октября пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Владимир Смирнов/ТАСС

«По версии следствия, ученики одной из школ на востоке столицы почувствовали недомогание, выпив воду из кулера», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, добавили в СК.

Ещё на прошлой неделе около 50 учеников школы № 1512 пожаловались на недомогание и рассказали, что пили в школе воду со специфическим привкусом. Позже у детей проявились симптомы кишечной инфекции — тошнота и диарея. Школу закрыли на карантин, уроки проходят дистанционно, сообщает Lenta.ru.

В столичном управлении Роспотребнадзора изданию сообщили, что у школьников выявили норовирус второго типа. Специалисты выясняют, как очаг инфекции появился в школе. В частности, взяты пробы питания и воды, смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Новочебоксарске в Чувашии больше 200 школьников отравились пловом в столовой. По состоянию на 17 ноября в больнице оставались шесть пациентов, остальные проходят лечение амбулаторно.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших обнаружили РНК норовируса. В пищеблоке выявили ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, когда в учебное заведение прибыли прокуроры, сотрудники пытались избавиться от просроченных продуктов.