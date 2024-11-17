Новочебоксарск, Чувашия, 17 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Число отравившихся в школе №4 Новочебоксарска в Чувашии возросло до 208. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

СУ СК России по Чувашии Школа №4 в Новочебоксарске

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют лёгкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Там заверили, что ситуация с отравлением находится на контроле у главы республики Олега Николаева и соответствующих ведомств.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, прокуратура Чувашии сообщила об отравлении более сотни учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой.

В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками просрочки. Например, дата срока годности на тушках цыплёнка была установлена 24 октября. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства.