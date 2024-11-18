Москва, 18 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Подвижек в организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на данный момент нет, заявил 18 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Global Look Press/Sergey Aksyonov/Twitter.com

Механизмы для организации диалога двух лидеров имеются и при наличии политической воли их легко будет задействовать, отметил Песков в беседе с ТАСС.

«Есть помощники. Механизмы для диалога имеются, и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Песков назвал ложной информацию о якобы имевшем место телефонном звонке Трампа Путину недельной давности.

С соответствующим заявлением ранее выступила газета The Washington Post. По её данным, американский политик советовал не обострять конфликт на Украине и якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения вооружённого противостояния.

7 ноября Путин в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым.

От команды Трампа пока не поступало запросов на разговор с Путиным, сообщил Песков 13 ноября.