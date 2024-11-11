Москва, 11 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Сообщения о телефонном звонке избранного президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину не соответствуют действительности. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Ранее газета The Washington Post написала о якобы состоявшемся на прошлой неделе телефонном звонке Трампа российскому лидеру. Уточнялось, что американский политик советовал не обострять конфликт на Украине и якобы выразилзаинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения вооружённого противостояния.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. <…> Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобного разговора не проводилось.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Песков отмечал готовность Путина к телефонному разговору с Трампом. Ранее официальный спикер Кремля заявлял, что российский президент теоретически может позвонить коллеге из США, но надо посмотреть на дальнейшее развитие событий. Пока нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа глав двух государств, подчёркивал Песков.

Путин днём ранее в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отметил он.