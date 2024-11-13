Москва, 13 ноября, 2024, 21:48 — ИА Регнум. От команды избранного президента США Дональда Трампа пока не поступало запросов на разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/CNP/AdMedia

У представителя Кремля спросили, поступал ли уже соответствующий запрос от команды Трампа.

«Нет. Пока не было», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Песков назвал ложной информацию о якобы телефонном звонке Трампа Путину недельной давности.

О том, что такой звонок имел место, ранее написала газета The Washington Post. По её данным, американский политик советовал не обострять конфликт на Украине и якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения вооружённого противостояния.

7 ноября Путин в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Москва будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ, отметил он.

На следующий день Песков подтвердил готовность Путина к телефонному разговору с Трампом. Он не исключил возможности звонка, инициатором которого станет сам Путин. Однако пока нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа, подчеркнул представитель Кремля.