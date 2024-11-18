Москва, 18 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. США приняли опасное и безрассудное решение, если позволили Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения из Берлина.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ранее представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что США уведомили ФРГ о решении санкционировать нанесение украинской армией таких ударов. Заявление Бюхнера — первая официальная информация о решении Белого дома, ранее о нём сообщали только западные СМИ.

«Всё больше и больше тревожной информации поступает. Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт», — сказал ТАСС представитель Кремля.

Он добавил, что в западных странах и в Киеве давно идёт дискуссия о применении дальнобойных вооружений. Российский президент Владимир Путин чётко сформулировал позицию на этот счёт, и она известна Западу.

Вопрос заключается в том, пошли ли эти страны на новый виток эскалации, но однозначно можно сказать, что Россия не оставит подобные действия без должной реакции, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, данное разрешение будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса.

27 октября Путин заявил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.