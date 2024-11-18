Москва, 18 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Убийство украинскими военными главного редактора курской «Народной газеты» Юлии Кузнецовой вновь показывает преступную сущность киевского режима, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима [Владимира] Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ», — отметила она.

Заявление Захаровой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что Киев ведёт настоящую охоту за журналистами, которые освещают события в зоне боевых действий.

Официальный представитель МИД напомнила, что в 2024 году ВСУ неоднократно прицельно били по представителям средств массовой информации РФ.

Захарова также обратила внимание, что жестокие расправы над журналистами проходят из-за позиции западных стран, которые покрывают преступления Киева, а также из-за замалчивания ситуации профильными международными организациями и правозащитными структурами.

Она выразила уверенность в том, что все виновные в убийстве Кузнецовой будут установлены и понесут наказание. Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что ведомство выражает искренние соболезнования родным и близким журналистки, выполнявшей свой профессиональный долг. Захарова также добавила, министерство желает скорейшего выздоровления и быстрого восстановления пострадавшим при атаке в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели Кузнецовой стало известно 17 ноября. Её смерть насупила в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. По данным губернатора региона Алексея Смирнова, главный редактор «Народной газеты» везла архивные документы из редакции. Она собиралась написать об обстановке в области в своём новом материале.

Кроме того, во время удара беспилотника оказались ранены оператор электронного набора и вёрстки «Народной газеты», а также участковый уполномоченный полиции. Пострадавшие были доставлены в больницу.

После гибели Юлии Кузнецовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). Сотрудники ведомства установили, что нападение было совершёно участниками украинских вооружённых формирований в селе Большое Солдатское. Дрон ударил по служебному автомобилю МВД, в котором находились полицейский, Кузнецова и ещё другой сотрудник «Народной газеты».

Telegram-канал WarGonzo написал, что Юлии Кузнецовой было 34 года. У неё осталась дочь. Журналистка работала в «Народной газете» с 2008 года.