Курск, 17 ноября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России 17 ноября возбудил уголовное дело о теракте после гибели главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в результате удара дрона украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

соцсети Юлия Кузнецова

Как установило следствие, теракт был совершён участниками украинских вооружённых формирований в селе Большое Солдатское. Используемый ими дрон был снаряжён взрывным устройством. Беспилотник ударил по служебному автомобилю МВД, в котором находились полицейский и двое сотрудников местного издания «Народная газета».

«В результате указанных преступных действий главный редактор газеты погибла, а её коллега и сотрудник полиции получили ранения», — сообщило в своём Telegram-канале.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Как передавало ИА Регнум, о гибели Кузнецовой в Большесолдатском районе ранее сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его данным, журналист везла архивные документы из редакции. Она собиралась написать об обстановке в районе в своём новом материале.

В атакованном ВСУ автомобиле находились также оператор электронного набора и вёрстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный МВД. Они получили ранения и были госпитализированы, уточнил глава региона.