Курск, 17 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла в результате атаки украинского дрона. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Он сообщил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.

Кроме того, во время удара беспилотника ранения получили оператор электронного набора и вёрстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее неоднократно целенаправленно совершали атаки на российских журналистов. На это обратил внимание и президент РФ Владимир Путин 5 июня.

Так, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.

При это в опубликованном ранее докладе гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы Россия и российские репортёры не были упомянуты ни разу. Согласно докладу ЮНЕСКО, в 2022–2023 годах ни один отечественный военный корреспондент, расследователь или публицист не погиб. Глава структуры ООН собирается представить этот документ в Париже, где соберётся совет «Международной программы развития коммуникации» (профильный проект ЮНЕСКО, который, как предполагается, занимается поддержкой прессы по всему миру).

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв 16 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил, что доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, — это неприкрытый цинизм. Он отметил, что общее число погибших журналистов, которых не указали в списке ЮНЕСКО, больше 30.