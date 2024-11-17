В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла главред «Народной газеты»
В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла главред «Народной газеты» Кузнецова
Курск, 17 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова погибла в результате атаки украинского дрона. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Он сообщил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.
Кроме того, во время удара беспилотника ранения получили оператор электронного набора и вёрстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу.
Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее неоднократно целенаправленно совершали атаки на российских журналистов. На это обратил внимание и президент РФ Владимир Путин 5 июня.
Так, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.
В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.
При это в опубликованном ранее докладе гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы Россия и российские репортёры не были упомянуты ни разу. Согласно докладу ЮНЕСКО, в 2022–2023 годах ни один отечественный военный корреспондент, расследователь или публицист не погиб. Глава структуры ООН собирается представить этот документ в Париже, где соберётся совет «Международной программы развития коммуникации» (профильный проект ЮНЕСКО, который, как предполагается, занимается поддержкой прессы по всему миру).
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв 16 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил, что доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, — это неприкрытый цинизм. Он отметил, что общее число погибших журналистов, которых не указали в списке ЮНЕСКО, больше 30.