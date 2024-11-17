Москва, 17 ноября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Главному редактору «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, погибшей от атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, было 34 года. Об этом 17 ноября заявил Telegram-канал WarGonzo.

Сергей Мальгавко / ТАСС

«Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России. По нашей информации, у Юлии осталась дочь», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, Кузнецова работала в издании с 2008 года. Они выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Как передавало ИА Регнум, Юлия Кузнецова проживала и работала в Большесолдатском районе Курской области. Она погибла 17 ноября в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Журналистка вывозила архивные дела редакции и планировала опубликовать материал об обстановке в районе.

Следственный комитет России в связи с гибелью Кузнецовой возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным следствия, украинские военные нанесли удар беспилотником по служебному автомобилю МВД. От атаки также пострадали сотрудник полиции и местный журналист, которые также были в машине.