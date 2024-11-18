Москва, 18 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и сбили 59 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом в понедельник, 18 ноября, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, два беспилотника были уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА — над Брянской, шесть дронов — над Курской, три беспилотника — над Белгородской и ещё три — над Тульской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников в Московской области. Так, одна атака киевского режима была отражена в подмосковном Раменском. По данным мэра Москвы, в результате падения обломков, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Позже Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над территорией Павлово-Посадского городского округа.

Помимо этого, в ночь на 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отражении атаки беспилотников в регионе. По его данным, пострадавших в результате атак нет.