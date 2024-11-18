Павловский Посад, Московская область, 18 ноября, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Над территорией Павлово-Посадского городского округа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА. Об этом 18 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава российской столицы в Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на месте падения БПЛА.

Как перед этим передавало ИА Регнум, Собянин сообщил об отражении атаки украинского БПЛА в подмосковном Раменском. По данным мэра российской столицы, в результате падения обломков, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Помимо этого, в ночь на 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе. По его данным, силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).