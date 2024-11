Киев, 18 ноября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение Украине на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Сегодня многие СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

По его словам, разрешение наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории является ключевым пунктом так называемого «плана победы» Украины.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP и Storm Shadow.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях предстоящего саммита G20 не стал комментировать публикации об этом в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он отмечал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.