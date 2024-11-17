Берлин, 17 ноября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц решил позвонить президенту России Владимиру Путину, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи.

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«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесёт ущерб интересам Украины», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter).

Шольц должен был гораздо раньше обратиться к России с мирными предложениями по урегулированию конфликта, убеждён Гизи. По его мнению, сейчас подобные предложения от Берлина могут быть неуместными.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Беседа продлилась около часа. Российский президент отметил, что позиция Москвы по мирному урегулированию на Украине не изменилась.

Политолог Юрий Светов заявил, что Шольц решил позвонить Путину, надеясь показать себя немецкому избирателю «канцлером мира» перед скорыми выборами, а также он выступил как представитель коллективного Запада.

Итальянская газета Corriere della Sera, комментируя разговор немецкого канцлера и российского президента, предположила, что теперь Путину захотят позвонить другие европейские лидеры, хотя инициатива Шольца вызвала раздражение у Франции и руководства Евросоюза.