Москва, 17 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Политическую волю ФРГ на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ситуация имеет свою диалектику развития, и, безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться», — рассказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Отдельно он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно упоминал о своей открытости к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи отметил, что Шольц решился на звонок, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.