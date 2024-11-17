Киев, 17 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за беспокойства намерен как можно скорее встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 16 ноября, пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

По данным издания, которое ссылается на неназванных украинских чиновников, Киев ищет способы как можно скорее организовать встречу Зеленского и Трампа. Такая спешка вызвана тем, что на Украине тревожно наблюдают, как в СМИ появляются детали пока необнародованного Трампом плана по урегулированию украинского кризиса. Автор публикации также подчеркнул опасения Киева, что в ходе переговоров ему придётся соглашаться на все требования избранного президента США.

Вместе с этим, как отметили авторы материала, потенциальное соглашение между Россией и США может положить конец политической карьере Зеленского в случае, если Украине придётся пойти на условия хуже тех, которые были предложены в Стамбуле в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября также заявил, что Трамп сможет добиться скорого завершения конфликта на Украине. Украинский политик готов обсуждать этот вопрос, но лично с новым американским лидером, а не с его советниками.

Украинское издание «Страна. ua» 16 ноября указало на то, что Зеленского страшит намерение Запада добиться завершения конфликта на Украине. Издание отмечало, что сначала Трамп начал выдвигать кандидатами на важные посты тех, кто хочет этого, а 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский кризис.

При этом Путин в мае указал на то, что президентский срок Зеленского вышел, а потому он утратил легитимность. Данный вопрос будет очень важен для России, если Москва будет подписывать официальные документы с Киевом.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 ноября заявил, что Россия не обязана выполнять какие-либо предложения США, в том числе по конфликту на Украине. Москва примет решения, которые посчитает нужными, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные обещания Трампа, не исключил, что его реальные дела будут расходиться со словами. В Кремле будут делать выводы по конкретным шагам нового американского лидера.