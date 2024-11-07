Москва, 7 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия не обязана следовать каким бы то ни было предложениям Вашингтона, в том числе связанным с украинским конфликтом. Об этом заявил 7 ноября первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя планы по Украине республиканца Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о сценарии урегулирования конфликта, который обсуждает команда Трампа. Предлагается, в частности, заморозить текущую линию фронта и объявить по всей её протяжённости демилитаризованную зону, а также снабжать Украину оружием в обмен на отказ от планов по вступлению в НАТО по меньшей мере на 20 лет.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе XXI век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию», — сказал Джабаров изданию Lenta.ru.

Он подчеркнул, что Москва будет принимать те решения, которые сочтёт нужными. При этом свои задачи она очень быстро выполнит, если США прекратят поддерживать киевский режим поставками оружия.

Россия выступает не против мира, а за мир, но не тот, который будет замороженным конфликтом. Потому что стране не нужны какие-то эксцессы со стороны Украины спустя 20 лет, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство его и разжигает. Также он отметил, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами. Представитель Кремля напомнил о неоднократных заявлениях Путина о том, что РФ открыта для диалога и обсуждения самых сложных международных проблем.