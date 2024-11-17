Вашингтон, 17 ноября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над словами главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что избранный президент США Дональд Трамп не принудит Украину начать переговоры с Россией.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

Ранее украинский политик в интервью «Украинскому радио» не стал прямо отвечать, требовал ли Трамп согласиться на переговоры с Россией. Риторика «садись и слушай» с Киевом не работает, добавил Зеленский.

«Чувство юмора у него потрясающее», — написал 16 ноября Маск в соцсети X (бывший Twitter), добавив смеющийся смайл.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Зеленский заявил, что в настоящее время не хочет начинать мирные переговоры с Россией из-за того, что Украина находится в слабой позиции. По его мнению, РФ добивается капитуляции. Он выразил надежду, что Запад этого не допустит.

Украинское издание страна «Страна. ua» в тот же день указало, что Зеленского страшит намерение Запада добиться завершения конфликта на Украине. Сначала Трамп начал выдвигать кандидатами на важные посты тех, кто хочет этого, а 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский кризис.

Сам Маск ранее согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо 6 ноября допустил, что Трамп может прекратить или значительно снизить помощь Украине.