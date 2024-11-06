Братислава, 6 ноября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Премьер Словакии Роберт Фицо 6 ноября допустил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Украине.

Global Look Press/Andi Rice / CNP/AdMedia

«Его (Дональда Трампа — Прим. ред.) активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идёт об Украине», — сказал Фицо на пресс-конференции.

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщал, что победа кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины.

При этом сам Трамп неоднократно намекал, что собирается прекратить военную помощь Украине и остановить конфликт в течение суток после избрания. Как именно он собирается это сделать, политик не уточнил.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 6 ноября заявил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах кандидата-республиканца, что выгодно для России.

По его словам, полезное для Москвы качество упрямого бизнесмена Трампа — смертельная нелюбовь к расходам «на разных прихлебателей и приживалок», бесполезных союзников, плохие благотворительные проекты и «прожорливые» международные организации.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.