Вашингтон, 13 ноября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Позицию пользователя в соцсети X (ранее Twitter), выразившего сомнение в эффективности финансовой поддержки Украины, поддержал своим комментарием американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Публикацию с рядом вопросов к властям США по ситуации на Украине сделала девушка, пользователь соцсети Х. Она заявила, что уже долгие годы предупреждала о невозможности для Украины победить Россию и указала, что эту ситуацию может разрешить избранный президент США Дональд Трамп.

Кроме того, автор поста задалась вопросами о том, куда ушли выделенные Украине деньги и продуктивно ли их использовали. Девушка призвала к полному отчёту о том, на какие цели пошли выделенные киевскому режиму деньги, так как речь идёт о миллиардах долларов.

На публикацию Маск отреагировал коротким «Да», выразив согласие с автором поста.

Пользовательница отметила также, что финансирование иностранных конфликтов выгодно только военному сектору и выразила надежду, что администрация избранного президента Трампа проведёт детальный аудит расходования средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти действуют в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны. До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при киевском режиме страна ещё больше погрязла в коррупции и русофобии.

По информации британского издания The Telegraph, слишком коррумпированной страной Украину считают и в Североатлантическом альянсе. Как указал в беседе с изданием чиновник Госдепартамента США, западные союзники намерены добиться от Киева реальных шагов по борьбе с коррупцией.