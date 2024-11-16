Москва, 16 ноября, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом 16 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

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«С 20.30 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По данным министерства, два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, два — над Брянской, и один — над Белгородской областями.

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