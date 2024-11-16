Брянск, 16 ноября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили ещё два украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом ночью 16 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ещё два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 ноября Минобороны РФ доложило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над областью.

Уточнялось, что около 22:30 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как уточнил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Перед этим силами российских ПВО пресечена вражеская атака украинского БПЛА на Орловскую область. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Кроме того, в течение часа российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.