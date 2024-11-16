Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Брянск, 16 ноября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили ещё два украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом ночью 16 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ещё два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал Богомаз в Telegram-канале.
По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил он.
Как передавало ИА Регнум, вечером 15 ноября Минобороны РФ доложило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над областью.
Уточнялось, что около 22:30 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как уточнил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.
Перед этим силами российских ПВО пресечена вражеская атака украинского БПЛА на Орловскую область. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.
Кроме того, в течение часа российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.