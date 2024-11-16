Липецк, 16 ноября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Липецкой области украинский БПЛА. Об этом 16 ноября сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Вновь десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы. Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте падения обломков работают специалисты, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.