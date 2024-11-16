Над Липецкой областью уничтожили БПЛА
Липецк, 16 ноября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Липецкой области украинский БПЛА. Об этом 16 ноября сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Вновь десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы. Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, на месте падения обломков работают специалисты, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области.
Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.