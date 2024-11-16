Воронеж, 16 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом 16 ноября сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

«Около 08:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских дронов над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки БПЛА нет. На место прибыли работники оперативных и экстренных служб. Ранее над регионом были сбиты шесть украинских БПЛА.

Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области и один над Липецкой областью.