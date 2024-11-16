Москва, 16 ноября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «оголтелой ксенофобкой» главу МИД Германии Анналену Бербок, призвавшую передать киевскому режиму дальнобойное вооружении для ударов вглубь регионов РФ.

Mid.ru

Российский дипломат задала ряд вопросов, на предмет того, что в Германии продолжают чествовать Гитлера и его приспешников.

«Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан», — отмечается в сообщении, опубликованном в субботу, 16 ноября, в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова напомнила, что Берлин выплачивает компенсации пострадавшим от блокады Ленинграда только евреям, а страдания представителей других национальностей игнорирует.

«Несмотря на неоднократные обращения, Берлин предлагает лишь символическую поддержку, вроде участия в ремонте больницы. И в то же самое время выплачивает пенсии эсэсовцам», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД напомнила, что ФРГ официально не признаёт блокаду Ленинграда актом геноцида, хотя в городе из-за фашистов погибло больше людей, чем при страшных бомбардировках Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых.

Как передавало ИА Регнум, Бербок 16 ноября призвала власти Германии брать пример с Франции и Великобритании. Она напомнила, что эти страны поставляют крылатые ракеты Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне назвал циничным решение властей ФРГ не платить компенсации пострадавшим от блокады Ленинграда нееврейского происхождения. Москва неоднократно заявляла, что люди всех национальностей, проживавшие в городе, одинаково страдали из-за того, что нацисты морили их голодом, но Берлин ответил, что будет платить деньги только жертвам Холокоста.