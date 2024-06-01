Москва, 1 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Решение властей Германии не выплачивать компенсации жителям нееврейского происхождения, пострадавшим от блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, является цинизмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», опубликованном 1 июня на сайте внешнеполитического ведомства.

Алексей Филиппов / РИА Новости

Он рассказал, что в 2008 году руководство ФРГ решило выплатить единовременные компенсации только блокадникам еврейской национальности. Москва обращалась к Берлину, призывала к справедливости, указывая на то, что все жители Ленинграда одинаково страдали от блокады, но немецкая сторона заявляла, что по их законам только еврейский народ считается пострадавшим от нацистской Германии, сообщил глава ведомства.

«Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — сказал министр.

Лавров сообщил, что он обсуждал этот вопрос с действующим президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, когда тот возглавлял МИД ФРГ, а также с другими сотрудниками министерства, но всё было безрезультатно.

Российский министр также рассказал о предложении Германии возвести в Санкт-Петербурге небольшую больницу для блокадников и организовать место встреч молодёжи с ними. Российская сторона отметила, что блокадники, оставшиеся без компенсации, живут не только в этом городе, но не стала возражать. При этом проекты так и не были завершены.

«Во время разговоров на подобные темы стала проскальзывать у немцев мысль, достаточно давно: «Вы знаете, уже всё дело прошлое. Мы со всеми рассчитались, репарации выплатили, извинились неоднократно, мы, современные немцы, исходим из того, что мы больше никому ничего не должны», — добавил Лавров.

Глава МИД назвал это плохой тенденцией, так как позиция отдавала высокомерием, что является признаком чувства исключительности нации. Это уже не раз бывало в истории, напомнил он. Лавров также подчеркнул, что Россия исходит не из того, чтобы Германия постоянно каялась за преступления нацистов, а чтобы подобного больше нигде не повторилось.

Также 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИА Регнум заявила, что Запад постарается сделать всё возможное, чтобы не признавать геноцидом блокаду Ленинграда. Она подчеркнула, что блокада города нацистами стала беспрецедентным случаем во всей истории человечества. Дипломат также напомнила, что именно советский народ понёс самые большие потери в войне против захватчиков, возглавляемых Германией.

Посольство России в Германии в марте потребовало от ФРГ официально признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие преступления нацистской Германии. Диппредставительство отметило, что Москва не видит юридической взаимосвязи между репарациями, которые ФРГ заплатила после войны, и восстановлением справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда.

Президент России Владимир Путин 27 января, выступая на концерте-реквиеме в честь 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, назвал геноцидом действия нацистов в отношении жителей города. Он отметил, что это только часть всех бесчинств оккупантов, их действия против советского народа полностью соответствуют определению геноцида. Россия добьётся, чтобы оценка таких преступлений оставалась незыблемой в международном праве, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.