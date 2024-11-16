Берлин, 16 ноября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с требованием поставить Киеву дальнобойные системы вооружения. Об этом сообщило издание Tagesspeigel.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press Анналена Бербок

«Пришло время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры», — заявила она на конференции Партии зеленых в Висбадене.

Она напомнила, что другие государства Европы, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину. При этом в материале министр обороны не упомянула напрямую снаряды Taurus, отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии продолжаются дискуссии на тему передачи Украине дальнобойного вооружения. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 12 ноября заявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток.

7 октября Бербок не исключила, что Берлин разрешит Киеву наносить удары своим оружием вглубь РФ. Вместе с тем она отказалась публично обсуждать вопрос о том, на какие расстояния ВСУ могут наносить такие удары.

Канцлер Германии Олаф Шольц в сентябре заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.