Абу-Даби, 16 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Кремль чётко изложил свою оценку телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Лавров

«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего», — отметил он на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции 15 ноября в Абу-Даби.

Лавров также прокомментировал официальную реакцию Берлина на разговор Путина и Шольца. Он отметил, что немецкая сторона в очередной раз осудила проведение Россией специальной военной операции и пообещала поддерживать Украину «столько, сколько необходимо». Такая позиция вызывает вопросы у российского министра.

«Кому необходимо? Уж точно совершенно не украинскому народу», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Шольц позвонил Путину 15 ноября. Разговор между ними состоялся впервые почти за два года. Российский президент напомнил об условиях Москвы, касающихся договорённостей по Украине, и отметил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.

Путин также в беседе назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и Германией. Он подчеркнул, что это произошло из-за недружественных шагов Берлина.

Руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер назвал разговор Путина и Шольца недвусмысленным сигналом властям Украины о необходимости готовиться к переговорам. Он также назвал очевидным то, что в Европе растёт число лидеров стран, которые проявляют интерес к налаживанию диалога с Путиным.