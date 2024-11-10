Москва, 10 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, сообщила 10 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Населённый пункт был освобождён подразделениями Центральной группировки войск ВС РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 10 ноября пресс-служба военного ведомства сообщила о нанесении в минувшие сутки ударов по военным аэродромам противника, местам хранения и запуска ударных беспилотников, а также объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Украинские СМИ вечером 9 ноября сообщали о серии взрывов в Одессе и её окрестностях, а также в ряде других населённых пунктов, включая Сумы.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что в период с 2 по 8 ноября ВС РФ освободили шесть населённых пунктов. В Донецкой Народной Республике российские военные освободили Антоновку, Кураховку, Вишнёвое, Кременную Балку и Максимовку, в Харьковской области — населённый пункт Первомайское (Першотравневое).

Главком ВСУ Александр Сырский ранее во время телефонного разговора с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи заявил, что для украинской армии сложилась на фронте сложная ситуация, и она может иметь тенденцию к обострению.