Киев, 30 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) отступают на фронте из-за нехватки войск. Об этом 30 октября заявил журналистам глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть — то, конечно, отходите, ребята, спасайте людей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ начали отвод войск из Курахово. По его словам, украинское командование понимает, что российская армия может зайти в тыл группировки, которая в данный момент находится в Курахово. Он отметил, что такая возможность у Вооружённых сил РФ появилась после взятия Селидова и Угледара.

Город Селидово в ДНР был освобождён российской армией 29 октября. В тот же день были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

2 октября украинские формирования отступили из Угледара. 4 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложили президенту России Владимиру Путину о полном освобождении города. 6 октября Минобороны отчиталось о завершении зачистки города.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских формирований обрушился под натиском Вооружённых сил России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов.