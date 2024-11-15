Анталья, Турция, 16 ноября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. В турецкой Анталье полиция задержала псевдодерматолога Рашита Г., который проводил косметологические процедуры прямо в салоне микроавтобуса. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Gov.tr Турецкая полиция

«Полиция конфисковала из микроавтобуса нелегальные средства для ботокса, медицинское оборудование и шприцы общей стоимостью в 2,5 миллиона лир (7,2 млн рублей. — Прим. ред.). Установлено, что мужчина подвергал жизни клиентов опасности, вкалывая им ботокс, отбеливая зубы и оказывая другие услуги», — пишет издание.

По данным издания, Рашит имел только школьное образование, однако успел провести сотни косметологических операций. В настоящее время обвинения вменяет задержанному мошенничество и умышленное нанесение телесных повреждений. Отмечается, что ранее мужчина уже был фигурантом уголовных дел.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября девять человек задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. По информации МВД, злоумышленники с прошлого года за деньги предлагали услуги страдающим от наркотической и алкогольной зависимости лицам.

В мае правоохранители задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть»).

В середине февраля в клинике «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. Через сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. Пациент вновь обратился в указанную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство, однако это не помогло. Мужчину госпитализировали в другое медицинское учреждение. Он впал в кому, а после скончался.