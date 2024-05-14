Москва, 15 мая, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова, сообщили 14 мая в пресс-службе следственного управления СК России по российской столице.

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«Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК России (основания задержания подозреваемого — Прим. ред.) задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО «Ай Кью Пластик» и 28-летний врач-хирург указанной клиники. В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия», — отметило управление ведомства в своём Telegram-канале.

По месту проживания фигурантов прошли обыски. Врачей задержали в рамках расследования дела, заведённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).

Следователи устанавливают причины гибели пациента.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля 2024 года в клинике «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. Через сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья.

Пациент вновь обратился в указанную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство, однако это не помогло. Мужчину госпитализировали в другое медицинское учреждение. Он впал в кому, а после скончался.

После смерти пациента СК России возбудил уголовное дело. Следователи установили, что мужчина скончался через десять дней после операции. СМИ написали, что умер продюсер Пётр Гаврилов, которому в клинике сделали операцию на желудке.

Суд приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике, а операционные помещения опечатали.