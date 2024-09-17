Девятерых красноярцев задержали из-за гибели пациентов от капельниц
В Красноярском крае задержали девять человек после гибели пациентов от капельниц
Красноярск, 17 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Девять человек задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. Об этом 17 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали девятерых местных жителей. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написала она в Telegram-канале.
По предварительной информации, злоумышленники с прошлого года за деньги предлагали услуги страдающим от наркотической и алкогольной зависимости лицам
«Для этого они использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые на территории России ограничены к свободному обороту. В результате три человека скончались», — отметила Волк.
По её словам, сотрудники полиции при поддержке сотрудников регионального ГУ ФСИН задержали подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске, при этом во время обысков в местах жительства подозреваемых были найдены и изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», — заключается в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, в мае правоохранители задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть»).
В середине февраля в клинике «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. Через сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. Пациент вновь обратился в указанную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство, однако это не помогло. Мужчину госпитализировали в другое медицинское учреждение. Он впал в кому, а после скончался.