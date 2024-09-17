Красноярск, 17 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Девять человек задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. Об этом 17 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали девятерых местных жителей. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написала она в Telegram-канале.

По предварительной информации, злоумышленники с прошлого года за деньги предлагали услуги страдающим от наркотической и алкогольной зависимости лицам

«Для этого они использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые на территории России ограничены к свободному обороту. В результате три человека скончались», — отметила Волк.

По её словам, сотрудники полиции при поддержке сотрудников регионального ГУ ФСИН задержали подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске, при этом во время обысков в местах жительства подозреваемых были найдены и изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае правоохранители задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть»).

В середине февраля в клинике «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. Через сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. Пациент вновь обратился в указанную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство, однако это не помогло. Мужчину госпитализировали в другое медицинское учреждение. Он впал в кому, а после скончался.