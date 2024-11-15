Абу-Даби, 15 ноября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Россия готова ждать от избранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию на Украине, хотя трудно представить, какими они будут. Об этом 15 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Абу-Даби.

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«Мы подчёркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», — сказал он.

Лавров также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июне чётко сформулировал условия возобновления переговоров по Украине.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 июня заявил, что для возвращения к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине нужно, чтобы Киев отвёл войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ещё одним важным условием является официальный отказ от вступления Украины в НАТО.

Кроме того, необходимо, чтобы Запад отменил санкции, введённые Западом против России. Базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта необходимо зафиксировать международными договорами и прописать в них права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, добавил Путин.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру, и они обсудили ситуацию на Украине. Путин напомнил главе немецкого правительства о заявленных в июне условиях о переговорах по урегулированию конфликта.