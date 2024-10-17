Москва, 17 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В будущем Россия и Германия могут начать предметный диалог по украинскому конфликту. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом он отметил, что решения не должны приниматься за спиной Киева.

«Теоретически да», — привёл Life ответ спикера Кремля на вопрос о том, возможен ли диалог с немецкой стороной.

Как сообщало ИА Регнум, своё заявление Шольц сделал в тот день, когда глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил украинский «план победы». Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

В начале октября немецкая газета Die Zeit написала, что немецкий канцлер собирается в течение ближайших недель впервые почти за два года позвонить Путину. При этом уточнялось, что немецкие власти пока официально не запрашивали у Москвы такого разговора.

Песков 13 октября отметил, что с немецкой стороны не поступало никаких предложений о проведении переговоров России и Германии. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства остаётся открытым для контактов.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум связал желание Шольца провести переговоры с Путиным с проигрышем на выборах партий, входящих в коалицию канцлера ФРГ. Теперь политик ищет пути, как убедить немецкое общество, что он «канцлер мира» и что он может сделать что-то для прекращения конфликта на Украине, объяснил эксперт.